Яценюк хоче оновити коаліційну угоду
19:32, 24 січня 2016Політика
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"З політичного маніфесту угода має бути перетворена на політично та юридично зобов'язуючий документ", - сказав він.
Коаліційна угода була парафована 21 листопада 2014 року / Фото УНІАН
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк виступає за оновлення коаліційної угоди у Верховній Раді України.
Про це він заявив у своєму зверненні, що транслювалося на телеканалах.
"Я виступаю за оновлення коаліційної угоди. З політичного маніфесту угода має бути перетворена на політично та юридично зобов'язуючий документ, з чітким графіком роботи та послідовністю кроків", - сказав він.
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Як повідомляв УНІАН, коаліційна угода була парафована 21 листопада 2014 року представниками «Блоку Петра Порошенка», «Народного фронту», "Самопомочі", Радикальної партії Ляшка та "Батьківщини".
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