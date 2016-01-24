Яценюк хоче оновити коаліційну угоду

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк виступає за оновлення коаліційної угоди у Верховній Раді України.

Про це він заявив у своєму зверненні, що транслювалося на телеканалах.

"Я виступаю за оновлення коаліційної угоди. З політичного маніфесту угода має бути перетворена на політично та юридично зобов'язуючий документ, з чітким графіком роботи та послідовністю кроків", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, коаліційна угода була парафована 21 листопада 2014 року представниками «Блоку Петра Порошенка», «Народного фронту», "Самопомочі", Радикальної партії Ляшка та "Батьківщини".