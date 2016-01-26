Лавров свідомо маніпулює текстом Будапештського меморандуму - Марчук

Про це він заявив у ефірі телеканалу «112 Україна».

"Він (Лавров) свідомо вводить в оману світову спільноту. У зв'язку з тим, що Україна взяла на себе зобов'язання щодо видалення всіх ядерних споруд з території, в тексті дуже чітко записано, що підписанти, на той час США, Росія і Велика Британія, вони підтвердили Україні своє зобов'язання. Те, що каже Лавров, це лише 5-е, 6-е зобов'язання. А перший обов'язок – поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України. І друге, що дуже важливо, так написано, утримуватися від погрози силою чи її використання проти територіальної цілісності та політичної незалежності. А далі, я завжди наголошував, ніколи не застосовувати жодні їх (Росії, Великої Британії й США) озброєння проти України. Тільки в тому разі, якщо Україна першою нападе на когось із них", - сказав Марчук.

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На його думку, це свідчить про навмисне маніпулювання текстом документа, яке спрямоване на тих, хто його не читав.

За словами Марчука, ще з грудня "на Мінському переговорному процесі стало очевидним, що Росія готує якісь "ініціативи" проти України", про що свідчать і маніпуляції текстом Будапештського меморандуму.

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Як повідомляв УНІАН, Лавров сьогодні заявив, що Росія не порушувала Будапештський меморандум, оскілки не погрожувала Україні ядерною зброєю.

Зокрема, відповідаючи на питання, як країни-сусіди Росії можуть забезпечити свою безпеку, якщо РФ в будь-який момент може порушити взяті на себе зобов'язання, Лавров сказав: «Якщо ви маєте на увазі Будапештський меморандум, то ми його не порушили, Будапештський меморандум включає одне єдине зобов'язання не застосовувати ядерну зброю проти України, ніхто цього не робив, і погроза застосування ядерної зброї проти України не звучала».