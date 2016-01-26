Лавров заявив, що Росія не порушувала Будапештський меморандум, оскільки не погрожувала Україні ядерною зброєю

Про це Лавров сказав на прес-конференції в Москві, відповідаючи на запитання УНІАН, як країни-сусіди Росії можуть забезпечити свою безпеку, якщо РФ будь-коли може порушити взяті на себе зобов'язання.

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«Якщо ви маєте на увазі Будапештський меморандум, то ми його не порушили, Будапештський меморандум включає одне єдине зобов'язання не застосовувати ядерну зброю проти України, ніхто цього не робив, і погроза застосування ядерної зброї проти України не звучала», - сказав Лавров.

При цьому Лавров заявив, що звучала «зворотна погроза» з боку Юлії Тимошенко, яка нібито сказала, що «на Донбасі ватників треба ядерною бомбою покарати».