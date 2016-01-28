Рада змінила процедуру ухвалення змін до Конституції

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 229 із 351 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.

Зокрема, за закон проголосували 96 депутатів із фракції БПП, 55 - “Народний фронт”, 7 - позафракційні, 33 – «Опозиційний блок», 17 - група “Відродження”, 10 - фракція “Батьківщина”, 11 - група “Воля народу”. Не голосували в повному складі фракції Радикальної партії та фракції “Самопоміч”.

Цим законом передбачено, що якщо законопроект про внесення змін до Конституції України (який за висновком Конституційного Суду України відповідає вимогам статей 157, 158 Конституції України) був попередньо схвалений Верховною Радою і не був розглянутий на наступній черговій сесії після попереднього схвалення, то такий законопроект розглядається Верховною Радою на наступній за нею черговій сесії.

Народний депутат України Микола Томенко (фракція БПП) наголосив, що сьогодні в парламенті частина коаліції разом з «Опозиційним блоком» вирішила змінити ті статті Конституції, які сьогодні мають змінюватися шляхом референдуму. Він зазначив, що при такому підході може статись так, що парламент почне “бавитися і з іншими розділами” Конституції і може дійти до того, що будуть скасовані поняття про унітарність України, про державність української мови.

Читайте такожСьогодні ВР має направити до КС зміни до Конституції щодо правосуддя (наживо)

Лідер фракції “Самопоміч” Олег Березюк закликав всіх народних депутатів “зупинитися і зберегти Конституцію, яка написана тими людьми, які були романтиками, але бути об'єктивними людьми, які поважали право”.

Лідер фракції “Радикальної партії” Олег Ляшко заявив, що сьогодні “в стінах парламенту відбувається антиконституційний переворот”. Він наголосив, що в Конституції України чітко визначено, що зміни до Конституції остаточно вносяться на наступній черговій сесії. За його словами, даним законом через внесення змін до Регламенту по суті ця норма скасовується. За його словами, це все робиться частиною коаліції разом з «Опозиційним блоком».

У відповідь голова Верховної Ради України Володимир Гройсман зазначив, що немає ніяких об'єктивних причин говорити про якісь неконституційні дії. За його словами, йдеться про те, що за ініціативою депутатів дається час на додаткову дискусію.

Гройсман наголосив, що це не має ніякого відношення “до змін до Конституції, переворотів і всього іншого”. За його словами, йдеться про те, щоб продовжити дискусію щодо питання внесення змін до Конституції в частині децентралізації.