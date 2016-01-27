Експерти закликають Раду не ухвалювати зміни до Конституції в частині децентралізації під зовнішнім тиском

Про це вони заявили на прес-конференції УНІАН.

Зокрема, колишній суддя Конституційного Суду України Віктор Шишкін вважає, що запропоновані президентом зміни до Конституції в частині децентралізації не є ані реформаторськими, ані позитивними.

«Саме в цих змінах виявилося найбільш негативне явище для перспектив розвитку нашого суспільства в майбутньому», - заявив Шишкін.

За його словами, запропоноване доповнення розділу XV "Перехідні положення" Конституції п. 18 такого змісту: "Особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей визначаються окремим законом" – це замах на державний суверенітет України.

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«В Мінських домовленостях мова йде про фактичну здачу суверенітету України і намагання виконати ті завдання, які лунають з Москви», - вважає Шишкін.

Своєю чергою політик, громадський діяч, народний депутат України I-IV та VI скликань Тарас Стецьків вважає неприпустимими прийняття змін до Конституції фактично в умовах воєнного стану та під зовнішнім тиском.

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«Якщо вже говорити про альтернативу змінам до Конституції під зовнішнім тиском, то, на моє переконання, такою альтернативою є прийняття нової Конституції самим народом, як вищим сувереном в нашій державі через скликання ним установчих зборів і написання Конституції в установчий спосіб», - заявив Стецьків.

Політик, громадський діяч, народний депутат України III, VI та VII скликань Інна Богословська нагадала, що вчора дві облради - Тернопільська та Львівська – ухвалили звернення із закликом до ВР не приймати зміни до Конституції під зовнішнім тиском.

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«Ми знаємо, що Галичина завжди була носієм духу суверенітету та незалежності. Ми попереджали вже рік тому, що якщо буде спроба протиснути «Мінськ», Україна почне «тріщати по периферії». Тобто всі області, які мають зовнішні кордони з іншими країнами, будуть розглядати можливість для себе «особливих статусів». Це один із планів Путіна», - наголосила вона.

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«Оскільки немає 300 голосів в парламенті на ухвалення змін до Конституції в частині децентралізації, ми бачимо, що буде намагання протиснути через деякі закони, які фактично легітимізують те саме, що зараз не вдається зробити через зміни до Конституції. Це закони про вибори на Донбасі та про амністію бойовиків, прийняття яких є також неприпустимим», - додала Богословська.