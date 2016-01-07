Меркель вірить у прогрес "нормандських" перемовин найближчим часом

Про це вона заявила у четвер, 7 січня, в німецькому Магдебурзі, пише Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

"Я вірю, що нам вдасться досягнути прогресу у переговорах в "нормандському форматі" між Росією та Україною впродовж наступних місяців. Я оптиміст", - передає її слова інформагентство.

Зазначається, що наступний раунд може відбутися в лютому.

Нагадаємо, наприкінці 2015 року лідери Німеччини, Франції, України та Росії під час телефонної розмови вирішили подовжити дію Мінських угод на 2016 рік. Крім того, політики підтвердили свою підтримку режиму припинення вогню на Донбасі. Раніше повідомлялось, що наступний раунд переговорів у "нормандському" форматі може відбутися на початку лютого.