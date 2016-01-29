В Раді оголосили перерву через брак голосів

Як передає кореспондент УНІАН, після Години запитань до уряду та зачитування депутатських запитів народні депутати мали розглядати в першому читанні низку законопроектів. В той же час у сесійній залі візуально було не більше 100 народних депутатів, а для ухвалення рішення необхідно мінімум 226 голосів.

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Перший заступник голови ВР Андрій Парубій, який головував на засіданні, запропонував шляхом голосування за «скорочену процедуру розгляду» законопроекту щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей перевірити кількість народних депутатів у сесійній залі. За «скорочену процедуру» проголосувало лише 79 народних депутатів. При цьому на табло висвітилося, що в сесійній залі зареєстровано 288 народних депутатів. Парубій зазначив, що “потенціал не високий” і запропонував оголосити перерву до 12.20, а після цього народні депутати перейдуть до виступів у розділі "різне".