Парубій: У всі часи Україну знищували міжусобиці

Про це Парубій сказав в інтерв’ю 5 каналу.

"У всі часи Україну знищували міжусобиці. Взаємна боротьба. Я, як історик, можу навести тисячолітню історію як прокляття, але всі пам’ятають 5-тий рік. Це було зовсім не так давно, коли ми все втратили", - сказав він .

Коментуючи гарячі події в українському політикумі минулих тижнів, він наголосив: "Якщо суспільство буде бачити, що відбувається протистояння на найвищому рівні, усі чиновники – від Києва і до районних міст будуть іще з більшим завзяттям роздувати це протистояння".

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Також, Андрій Парубій вважає, що альтернативи нинішній парламентській коаліції немає.

"Сам факт заяви Президента, прем’єр-міністра України, голови Верховної Ради про єдність і про бажання спільно проводити реформи – це один із механізмів припинити цю турбулентність. Вона не має перспективи. І немає іншого формату коаліції в українському парламенті", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк та голова Верховної Ради Володимир Гройсман у своїй спільній заяві закликають вгамувати політичні пристрасті в Україні та поставити понад усе інтереси України. «Потрібно поставити понад усе інтереси України, вгамувати політичні пристрасті і показати політичну культуру, гідну європейської країни», - йдеться в заяві.