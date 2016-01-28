Яценюк закликав фракції визначитися, вони в реальній коаліції чи в опозиції

Про це заявив голова фракції «Народний фронт» Максим Бурбак після наради лідерів парламентських фракцій з президентом України Петром Порошенком і прем’єр-міністром Яценюком 27 січня ввечері, повідомили УНІАН у прес-службі «Народного фронту».

«Була озвучена категорична вимога: прем’єр-міністр звернувся до фракцій коаліції, аби ті нарешті визначилися, чи вони працюють в реальній коаліції, чи вони разом з «Опозиційним блоком» перебувають в опозиції», - повідомив Бурбак.

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За його словами, Яценюк озвучив категоричну вимогу діяти згідно з нормою Конституції про наявність 150 голосів народних депутатів для внесення до сесійної зали питання про висловлення вотуму довіри до уряду.

«Якщо не буде 226 голосів, давайте будемо плідно працювати в коаліції», - сказав голова фракції «Народний фронт».