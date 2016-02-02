"Народний фронт" оголосив умову, за якої підтримає конституційну реформу з правосуддя у другому читанні

Про це заявив народний депутат фракції "Народний фронт", член Конституційної комісії та Комітету ВР з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець під час виступу у парламенті.

"Перша вимога – це залишити за парламентом право висловлювати недовіру Генеральному прокурору. Друга – це створення триланкової судової системи. Третя – це повне перезавантаження суддів на відкритих конкурсах", - заявив народний депутат.

"Це є наші принципові вимоги, і цього можна досягнути, ухваливши зміни, зокрема, до законів "Про судоустрій" та "Про статус суддів", - пояснив він.

За словами Ємця, усі судді в державі мають підтвердити на відкритих конкурсах, по-перше, свій високий професійний рівень, по-друге, свою матеріальну благочесність (видатки судді мають відповідати його доходам).

Більше того, Леонід Ємець повідомив, що вони разом з колегами по парламенту та експертами з громадського середовища розробили власний проект змін до Конституції України в частині правосуддя.

"Сьогодні цей законопроект знаходиться в залі парламенту. Як тільки ми зберемо 150 підписів, він набуде статусу конституційного. Ми зможемо внести до парламенту і тоді він стане основним законопроектом, який має вирішити питання чесного справедливого суду через судову реформу", - повідомив Леонід Ємець.

"Ми розуміємо, що поки ми влаштовуємо змагання між двома концепціями конституційної реформи, в цьому парламенті, і поза його межами, є люди, які мріють, що б все залишилось так, як є. Судді, призначені Портновим і Ківаловим, і далі творять корупцію в Україні іменем правосуддя, і корупціонери на них дуже сподіваються як на гарантів своєї недоторканності. Система правосуддя вимагає негайних змін", - резюмував представник "Народного фронту".