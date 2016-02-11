Понад 500 мільйонів євро боргів: в Австрії збанкрутувала компанія, яку пов’язують з Клюєвим - DiePresse

Activ Solar - компанія з українським корінням та штаб-квартирою у Відні - збанкрутувала. Про це стало відомо в середу, 10 лютого, пише Deutsche Welle з посиланням на австрійське видання DiePresse.

Компанія, яка вкладала в проекти сонячної електрогенерації в Україні, накопичила понад 500 мільйонів євро боргів. Як наслідок - господарський суд Відня наказав компанії почати процес реструктуризації. В компанії 34 кредиторам вже запропонували виплатити 20 відсотків від заборгованості протягом двох років.

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Як пише видання з посиланням на портал FirmenCompass, нині неплатоспроможна компанія Activ Solar на 100 відсотків належить віденському адвокату Стефану Бенешу. Главою компанії вказано Каве Ертефая - зятя Сергія Клюєва.

З екс-"регіоналами" Клюєвими Activ Solar пов’язують уже давно. Утім, самі вони це категорично відкидають і неодноразово заявляли, що продали її. Як відомо, Андрій Клюєв був головою Адміністрації президента України Віктора Януковича та членом Партії регіонів. Його брат Сергій був депутатом Верховної Ради від тієї ж політсили.

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Після того, як він втратив депутатську недоторканність в минулому році, Сергій Клюєв вирішив залишити країну, ймовірно, побоюючись арешту. Вважається, що він і його брат переховуються в Росії.

За даними FirmenCompass, банкрутство Activ Solar з 503,4 мільйона євро боргів є поки що найбільшим в Австрії від початку 2016 року. При цьому борги компанії перевищують активи на 18,6 мільйона євро.