Ющенко і Саакашвілі на зустрічі поговорили про майбутню зустріч

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Президент Грузії Михаїл СААКАШВІЛІ обговорили розвиток Організації за демократію та економічний розвиток - ГУАМ.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, сьогодні у Батумі (Грузія) в урядовій резиденції «Бобокваті» відбулася двостороння зустріч В.ЮЩЕНКА та М.СААКАШВІЛІ.

Головною темою цієї зустрічі стали аспекти розвитку ГУАМ, зокрема, обговорювалася енергетична співпраця у рамках цього об`єднання та співробітництво в гуманітарній сфері.

В.ЮЩЕНКО і М.СААКАШВІЛІ також обговорили майбутній державний візит Президента України до Грузії, який заплановано здійснити цього року.

Зустріч глав держав відбулася незадовго до початку Третього саміту ГУАМ, який відбуватиметься під девізом «ГУАМ - інтегруючи Схід Європи» сьогодні у Батумі.