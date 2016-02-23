Експерт розповів, що заважає Україні проводити структурні реформи

Про це сказав в ході круглого столу в Києві колишній заступник прем'єр-міністра, міністр фінансів Словаччини Іван Міклош. Наразі він - радник міністра фінансів України Наталії Яресько.

На думку Міклоша, ключовим провалом стало неприйняття прогресивної податкової реформи, запропонованої урядом у кінці 2015 року. "Ми бачимо недостатній прогрес у тому, щоб проводити перетворення, структурні реформи. І це політична проблема, я б так сказав", - наголосив експерт.

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При цьому він зазначив, що реформи завжди наштовхуються на політичну складову, однак в Україні цей процес особливо чутливий.

"Проте зараз Україна, я сподіваюся, починає вчитися (на помилках - УНІАН) і робити щось. Незважаючи на загальний політичний хаос, є хороші речі", - зазначив Міклош.

Раніше про відсутність політичної волі для проведення реформ в країні заявили представники міжнародних фінансових організацій - ключових кредиторів України. Зокрема, директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард зазначала, що Фонд може припинити програму кредитування економіки України, якщо влада не відновить темп реформ і не продемонструє реальні результати боротьби з корупцією.