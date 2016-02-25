ООН почала літаками доправляти гуманітарну допомогу у Сирію - BBC
01:19, 25 лютого 2016Політика
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Авіація ООН доправила першу партію гуманітарної допомоги у місто Дейр-ез-Зор на північному сході Сирії, яке вже кілька місяців оточене угрупованням "Ісламська держава".
REUTERS
За інформацією ООН, приблизно 200 тисяч жителів обложеного міста відчувають гостру нестачу харчів, передає BBC Україна.
У нещодавній доповіді організації йдеться про різке погіршення умов життя обложених, повідомляють також про недоїдання і високу смертність від голоду.
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Як доповів Раді безпеки голова гуманітарної агенції ООН Стівен О'Брайен, у район міста, що перебуває під контролем сирійських урядових військ, з літака скинули 21 тонну предметів першої необхідності.
За попередньою інформацією, вантаж доправили за призначенням, сказав пан О'Брайен.
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