ООН почала літаками доправляти гуманітарну допомогу у Сирію - BBC

За інформацією ООН, приблизно 200 тисяч жителів обложеного міста відчувають гостру нестачу харчів, передає BBC Україна.

У нещодавній доповіді організації йдеться про різке погіршення умов життя обложених, повідомляють також про недоїдання і високу смертність від голоду.

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Як доповів Раді безпеки голова гуманітарної агенції ООН Стівен О'Брайен, у район міста, що перебуває під контролем сирійських урядових військ, з літака скинули 21 тонну предметів першої необхідності.

За попередньою інформацією, вантаж доправили за призначенням, сказав пан О'Брайен.