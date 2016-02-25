Апеляційний суд переніс на 3 березня розгляд скарг адвокатів на продовження арешту Корбана

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято у зв’язку з тим, що головуючий у справі суддя Денис Масенко був сьогодні відсутній.

Як повідомив журналістам один із захисників Корбана Олексій Шевчук, головуючий суддя Масенко не з’явився на засідання у справі Корбана, оскільки перебуває на засіданні Ради суддів України.

«Сьогодні засідання не відбулось, оскільки сьогодні відбувається засідання Ради суддів України і пан Масенко, який є головуючим у колегії суддів, відсутній у зв’язку з тим, що він є членом Ради суддів і він присутній там. Через це засідання було відкладено», - пояснив адвокат.

Як повідомляв УНІАН, Корбан був затриманий 31 жовтня 2015 року у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

Печерський райсуд Києва виніс рішення про домашній арешт Корбана на два місяці - по 31 грудня 2015 року.

Водночас 28 грудня суддя Дніпровського райсуду столиці Микола Чаус задовольнив клопотання прокуратури про взяття Корбана під варту терміном на 60 діб. При цьому суддя не врахував аргументів захисників про те, що Корбану 25 грудня в Інституті ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він має перебувати в медичному закладі під наглядом лікарів. Адвокати подали апеляцію на рішення Дніпровського райсуду столиці про взяття Корбана під варту.

22 лютого Дніпровський райсуд Києва продовжив Корбану термін тримання під вартою до 15 квітня.