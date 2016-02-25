У "Відродженні" прогнозують жорстку реакцію Венеційської комісії на закон про "партійну диктатуру"

Закон про «партійну диктатуру» може викликати хвилю критики з боку експертів Ради Європи та Венеційської комісії.

Про це заявив представник України у Венеційській комісії, заступник голови партії «Відродження» Володимир Пилипенко.

За його словами, реакція європейських інституцій на прийняття даного закону обов’язково буде – одразу після позбавлення мандату перших «неугодних» в цьому парламенті.

«Дуже показово, що українська влада і лідери фракцій, які ще недавно посилались на думку Венеційської комісії буквально у кожному своєму кроці, і в частині судової реформи, і децентралізації, тепер повністю проігнорували позицію Ради Європи та експертів Венеційської комісії з приводу запровадження імперативного мандату», – відзначив він.

Політик також додав, що існує три цивілізованих шляхи врегулювання ситуації.

«По-перше, існує можливість для голови, наприклад, профільного парламентського Комітету ВР з питань євроінтеграції звернутись до Венеційської комісії із проханням дати висновок на відповідний закон. В історії України вже були випадки, коли з проханням дати правову оцінку тому чи іншому акту звертались відповідні Голови комітетів. Не складно передбачити, який буде висновок», – відзначив Володимир Пилипенко.

Також він додав, що іншим варіантом є спрямування тексту закону на експертизу до КСУ.

«Якщо набереться достатня кількість підписів народних депутатів. По-третє, сам факт прийняття цього закону ще раз підтверджує необхідність якнайшвидшого ухвалення Виборчого кодексу. Такого б не сталося, якби в Україні був прийнятий Виборчий кодекс – єдині, прозорі та зрозумілі правила гри під час виборів, які мають залишатись незмінними десятиліття», – сказав Володимир Пилипенко.

В цілому він назвав закон про «партійну диктатуру» змовою керівників фракцій коаліції.

«Спроби запровадити імперативний мандат для парламентарів були в Україні ще з 2004 року. І послідовно Венеційська комісія виступала із критикою таких намірів. Але хочу підкреслити – влада ще ніколи не наділяла себе повноваженнями фільтрувати списки партій вже після оголошення результатів виборів. Це дійсно може викликати хвилю критики з боку експертів Ради Європи. Чистити ряди партії потрібно під час формування виборчих списків, а не після оголошення результатів волевиявлення. Інакше це просто розправа з неугодними», – додав Представник України у Венеційській комісії.