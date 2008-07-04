Тимошенко каже, що хліб у Києві печуть друзі Черновецького

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відклав підвищення ціни на хліб у столиці, тому що знає, що це рішення не зійде йому з рук.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила журналістам прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Він знає, що це не зійде з рук, тому зараз і відклав (підвищення цін на хліб)», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що про проблему рентабельності виробництва хліба заговорили тільки після виборів мера столиці, а до виборів про це ніхто не говорив.

При цьому прем`єр підкреслила, що хлібопекарські підприємства знаходяться у власності у наближених до Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО друзів.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня керівництво відкритого акціонерного товариства «Хліб Києва» (у складі якого ВАТ «Київхліб» і ВАТ «Київмлин») заявило, що з 7 липня вимушене в односторонньому порядку підняти роздрібно-відпускні ціни на свою продукцію.

3 липня було створено робочу групу з вивчення питання подорожчання хліба та проблем хлібопекарської галузі, до складу робочої групи увійшли представники КМДА, депутати Київради, а також керівники хлібопекарських підприємств.

Сьогодні, 4 липня, начальник Головного управління з питань цінової політики Київської міської держадміністрації Василь ЯСТРУБИНСЬКИЙ повідомив, що підвищення ціни на соціальні сорти хліба в Києві 7 липня не буде. Водночас він підтвердив, що хліб таки подорожчає.

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