Тимошенко дозволила дати в Крим гарячу воду

Від завтрашнього дня буде відновлена подача гарячої води в ряд регіонів Криму, запевняє кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО.

Як повідомила УНІАН прес-секретар кримського спікера Алла ГОРЄВА, напередодні ввечері в Києві з керівництвом Криму – кримським спікером і прем`єр-міністром – зустрілася голова Кабінету міністрів України Юлія ТИМОШЕНКО. В ході зустрічі було порушене питання недостатньої подачі газу на територію автономії, і – як наслідок – відсутності гарячої води у ряді регіонів півострова.

Керівник парламенту автономії запевнив, що на вчорашній зустрічі в Києві у вирішенні цієї проблеми вдалося прийти до взаєморозуміння. «Для Автономної Республіки Крим питання виділення лімітів вирішене позитивно, і вже сьогодні розпломбовані всі котельні «Кримтеплокомуненерго», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

«Вже від завтрашнього дня буде відновлена подача гарячої води населенню, всім об`єктам комунального господарства півострова, зокрема підприємствам і організаціям санаторно-курортного комплексу», – зазначив спікер ВР АРК.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня А.ГРИЦЕНКО назвав відсутність гарячої води у ряді регіонів півострова «найбільшою проблемою» нинішнього курортного сезону. «Нафтогаз України» не виділив ліміти «Кримтеплокомуненерго», що в свою чергу не дозволяє «Кримгазу» поставляти газ на це підприємство», - сказав тоді кримський спікер.