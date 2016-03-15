КС розтлумачить, що таке "наступна чергова сесія Верховної Ради", 18 березня

Як повідомляє прес-служба Конституційного суду, 18 березня об 11:00 відбудеться офіційне оприлюднення рішення у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положення "на наступній черговій сесії Верховної Ради України", яке міститься у статті 155 Конституції України.

Нагадаємо, КС розпочав розгляд цього подання 29 січня.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня 2015 року Рада ухвалила у першому читанні зміни до Конституції в частині децентралізації.

Згідно з регламентом ВР, парламент ухвалює відповідний законопроект у першому читанні щонайменше 226 голосами. На наступній сесії для остаточного ухвалення закону про внесення змін до Конституції необхідно не менш як 300 голосів народних депутатів.

9 грудня у Комітеті ВР з питань правової політики та правосуддя наголосили, що в разі, якщо до кінця поточної сесії (2 лютого) законопроект щодо децентралізації не буде розглянутий, то він вважатиметься відхиленим.

20 січня до Конституційного Суду надійшло конституційне подання 51 народного депутата щодо офіційного тлумачення положення статті 155 Конституції "на наступній черговій сесії Верховної Ради" в контексті ухвалення змін до Конституції в частині децентралізації.

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У тексті подання зазначається, що є "неоднозначне розуміння цієї норми". Як зазначається у документі, статтею 155 Конституції передбачено, що попередньо схвалені зміни до Конституції вважаються прийнятими, якщо "на наступній черговій сесії Верховної Ради" за законопроект проголосувало не менше як дві третини від конституційного складу ВР, тобто 300 голосами.

Разом з тим у поданні сказано: "Через обмеження у часі щодо виконання необхідних процедур для остаточного схвалення проекту закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" №2217а може скластися ситуація, коли законопроект може бути не розглянутий протягом третьої сесії ВР".

Депутати хочуть, щоб КС розтлумачив, чи йдеться про наступну за номером сесію ВР, чи "мається на увазі будь-яка інша наступна сесія Верховної Ради України".

Депутати просять Конституційний суд розглянути це подання як невідкладне. Серед підписантів подання, зокрема, депутати із фракцій "Блок Петра Порошенка" та "Народний фронт".

Тим часом ВР 28 січня ухвалила, а президент того ж дня підписав закон про внесення змін до статті 149 регламенту ВР, якою змінено процедуру ухвалення змін до Конституції в частині черговості сесії.

Так, законом передбачено, що якщо законопроект про внесення змін до Конституції (який за висновком КС відповідає вимогам статей 157, 158 Основного Закону) був попередньо схвалений ВР і не був розглянутий на наступній черговій сесії після попереднього схвалення, тоді такий законопроект розглядається Верховною Радою на наступній за нею черговій сесії.