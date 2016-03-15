В Авдїївці СБУ затримала бойовика терористичної банди "Восток"

Як повідомляє прес-центр СБУ, в червні 2014 року мешканець Донеччини добровільно прибув у місто Ясинувата та приєднався до незаконного формування терористів. Він зі зброєю в руках чергував на блокпосту бойовиків та виконував диверсійні завдання проти сил антитерористичної операції.

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Згодом за вказівкою ватажків бойовика направили у Авдіївку для збору та передачі інформації про переміщення та місця дислокації військової техніки і підрозділів Збройних сил України. Він також розробляв маршрути перетину лінії розмежування в обхід українських блокпостів для проникнення диверсійних груп "ДНР".

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для затримання всіх спільників бойовика "Востока".

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