Аналітики Stratfor оцінили ймовірність продовження санкцій Заходу щодо Росії (інфографіка)

Україна має намір з усіх сил лобіювати подальше продовження санкцій ЄС щодо Росії, але при цьому зіткнеться з низкою зовнішніх та внутрішніх політичний проблем, повідомляє американське розвідувально-аналітичне агентство Stratfor.

"17 березня президент України Петро Порошенко зустрівся в Брюсселі з кількома лідерами ЄС та прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. У ході зустрічі український лідер закликав не послаблювати санкції", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом найближчих місяців Україна, швидше за все, спробує об'єднати ЄС у питанні стримування Росії. При цьому офіційний Київ зіткнеться з низкою внутрішніх та зовнішніх політичних проблем.

Зараз, за два роки після запровадження європейських санкцій, термін дії яких спливає 31 липня, консенсус стосовно них всередині ЄС може опинитися під загрозою. Зокрема, мова йде про Італію та Угорщину, які традиційно мають міцні економічні зв'язки з РФ і повідомили, що не гарантують продовження санкцій.

На думку Stratfor, ця перспектива дуже нервує українську владу: ЄС не лише стримує Росію економічними санкціями, але й активно підтримує офіційний Київ на переговорах у Мінську.

Тим не менш, вирішальне слово тут належить Німеччині, й Італія, Угорщина та Греція, які виступають проти продовження антиросійських санкцій, швидше за все, дослухаються до неї.

Крім того, Київ зіткнувся також із внутрішніми політичними проблемами, зокрема, необхідністю оновити склад Кабміну і відправити у відставку прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, що може відбутися ще до кінця березня.

Аналітики вважають, що більшість великих політичних гравців, в тому числі Порошенко і Яценюк, не хочуть перевиборів, щоб не втратити підтримку МВФ. Разом з тим деякі європейські країни вже звинуватили офіційний Київ у навмисному затягуванні реформ, попри нещодавну обіцянку Порошенко вирішити політичну кризу до кінця місяця.

"На даний час Захід потрібний Україні більше, ніж Україна Заходу, тому український уряд не може тиснути на ЄС", - резюмують в статті.

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На думку аналітиків, Україна буде спробувати досягти своїх цілей низкою тактичних прийомів, у тому числі дипломатією та веденням бойових дій, з метою не допустити ослаблення європейських санкцій щодо Росії.