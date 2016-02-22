Прем’єр Італії розповів, за яких умов вдасться закрити питання санкцій щодо Росії

Про це пише Європейська правда з посиланням на видання Il Messaggero.

Водночас він наголосив, що про зняття санкцій можна говорити лише за умови виконання Мінських угод.

Ренці пригадав, що його уряд приймав присягу 22 лютого 2014 року – одразу після подій на Майдані, "які позначили зростання напруженості у відносинах між Києвом і Москвою".

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"Тепер же потрібно з усією рішучістю виконувати Мінські угоди: це умова до повного потепління відносин. Ц не буде легко, але Італія йде у цьому напрямку", - сказав він.

"Сподіваюся, ми зможемо закрити питання санкцій якнайскоріше, а мінські Угоди мають бути виконані", - додав прем’єр Італії.

"Росія повинна дотримуватися принципів поваги до незалежності і суверенітету України, а окремим районам сходу України має бути надана така автономія, що передбачена мінськими угодами", - наголосив він.

Ренці також повідомив, що 18 червня він відвідає Росію на запрошення президента РФ Володимира Путіна, яке він зробив під час минулої зустрічі в березні 2015 року.

"Абсурдно було б не поєднувати свої сили у боротьбі з "Ісламською державою", адже роль Росії дуже важлива", - заявив італійський прем’єр.