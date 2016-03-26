Прокуратура Черкащини завершила люстрацію: звільнили 2 працівників, 15 пішли самі

Прокуратура Черкаської області завершила виконання Закону України «Про очищення влади».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прокурор Черкаської області Сергій Овчаренко під час свого звіту на сесії Черкаської облради 25 березня.

За його словами, завершено проведення перевірок стосовно 339 прокурорсько-слідчих працівників та 86 державних службовців органів прокуратури області. На підставі закону «Про очищення влади» з органів прокуратури звільнено 2 працівників прокуратури області, в тому числі одного процесуального керівника у кримінальному провадженні стосовно учасників мирних акцій протесту під час Революції Гідності. Окрім того, з органів прокуратури звільнилося близько 15 осіб, які підпадали під дію цього закону, однак звільнилися за власним бажанням до завершення відповідних перевірок.

Ще три працівники прокуратури, які погоджували завідомо незаконні підозри та клопотання слідчих міліції про обрання запобіжних заходів під час Революцією Гідності, притягуються до кримінальної відповідальності.

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До суду скеровано 10 обвинувальних актів про кримінальні правопорушення, пов’язані з Революцією Гідності. Зокрема, до суду скеровані обвинувальні акти стосовно 6 слідчих поліції, які безпідставно затримували та притягували до відповідальності людей, які навіть не наближалися до будівлі Черкаської облдержадміністрації та не брали участі у її штурмі.

Окрім того, прокурор Черкаської області Овчаренко зазначив, що прокуратурою завершено розслідування злочинів, пов’язаних із Революцією Гідності. Торік та цього року до судів було направлено 14 обвинувальних актів щодо 19 осіб.