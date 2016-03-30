Сакварелідзе не хоче повертатися до ГПУ

Таке рішення він пояснив тим, що у відомстві працюють люди зі старої системи, передає "5 канал".

"Я не буду працювати в тій прокуратурі, де працюють за замовними справами, де працюють люди, які повертаються зі старої системи, де працюють люди, які мене вносили в "чорний список Царьова", - наголосив Сакварелідзе.

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Крім того, екс-заступник глави ГПУ додав: "Я не повернуся в ту систему, де ми будемо займатися подальшим "шокінізмом" і самообманом".

Як повідомляв УНІАН, 29 березня в Генпрокуратурі повідомили, що заступника генерального прокурора – прокурора Одеської області Давида Сакварелідзе звільнено з органів прокуратури.

На сайті ГПУ зазначається, що також генпрокурор притягнув Сакварелідзе до дисциплінарної відповідальності за "грубе порушення прокурорської етики". Пізніше того ж дня Верховна Рада України дала згоду на звільнення Віктора Шокіна з посади генерального прокурора.

Сам Сакварелідзе заявив, що причиною його звільнення з посади заступника генпрокурора стала його боротьба з крадіжками, корупцією та кругова порука в прокуратурі.