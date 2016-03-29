Рада відправила Шокіна у відставку

11:02, 29 березня 2016
Політика
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Верховна Рада відправила генерального прокурора Віктора Шокіна у відставку.

Фото УНИАН

Верховна Рада України ухвалила постанову про надання згоди на звільнення президентом України Віктора Шокіна з посади генерального прокурора України (№4122).

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Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 289 народних депутатів із 339, зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, від фракції «Блоку Петра Порошенка» “за” проголосували 114 депутатів, від “Народного фронту” — 72, “Батьківщини” — 13, “Самопомочі” — 24, Радикальної партії — 17.

Від «Опозиційного блоку» постанову підтримали лише 2 народних депутати, від групи “Відродження” - 4, групи “Воля народу” — 11, а також 32 позафракційних депутати.

Представляючи проект постанови, представник президента у парламенті Степан Кубів нагадав, що президент вніс цей документ до парламенту 22 лютого.

"Шокін подав особисту заяву щодо його звільнення", - додав депутат.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого президент Петро Порошенко запропонував Шокіну подати у відставку. Пізніше він вніс до ВР проект постанови про надання згоди на звільнення Шокіна.

Шокіна було призначено генпрокурором 10 лютого 2015 року.

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