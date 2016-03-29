Сакварелідзе звільнили з органів прокуратури - ГПУ

Заступника Генерального прокурора України Давіда Сакваралідзе звільнено з органів прокуратури. Також генпрокурор притягнув його до дисциплінарної відповідальності за "грубе порушення прокурорської етики". Про це йдеться у повідомленні на сайті Генеральної прокуратури.

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"Заступника Генерального прокурора України Д. Сакваралідзе звільнено з органів прокуратури. Структуру Генпрокуратури приведено у відповідність до вимог Закону України «Про прокуратуру». До Генеральної прокуратури упродовж останнього часу неодноразово надходили колективні депутатські звернення та запити щодо невідповідності вимогам статей 8, 15 Закону України "Про прокуратуру" встановленої у структурі та штатному розписі посади заступника Генерального прокурора України – прокурора Одеської області, яку обіймає Д. Сакварелідзе.

Також обгрунтованість рішення про встановлення зазначеної посади стало предметом судового оскарження в Окружному адміністративному суді міста Києва за позовом народного депутата України.

Генеральним прокурором України приведено у відповідність до вимог Закону України "Про прокуратуру" структуру та штатний розпис органів прокуратури шляхом видання наказу про ліквідацію посади заступника Генерального прокурора України – прокурора Одеської області з одночасним встановленням посади прокурора Одеської області", - сказано у повідомленні.

Окрім того Генеральний прокурор Віктор Шокін своїм наказом від 29 березня притягнув до дисциплінарної відповідальності Сакварелідзе "за грубе порушення правил прокурорської етики, втручання у непередбаченому законодавством порядку у службову діяльність іншого прокурора, скоєння проступку, який порочить працівника прокуратури, невиконання та неналежне виконання службових обов’язків, звільнивши його з посади заступника Генерального прокурора України – прокурора Одеської області та з органів прокуратури".