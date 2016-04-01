Керрі найближчим часом відвідає Україну

Про це йшлося під час спільної зустрічі президента України Петра Порошенка з віце-президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом за участі державного секретаря США Джона Керрі, повідомляє прес-служба Порошенка.

«Співрозмовники обговорили розвиток ситуації на Донбасі в контексті російської агресії. Держсекретар Джон Керрі проінформував про особливості останніх переговорів у Москві», - йдеться в повідомленні.

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«Співрозмовники домовились про подальший розвиток стратегічного партнерства між Україною і США, чому сприятиме візит до України Держсекретаря США Джона Керрі найближчим часом», - зазначають у прес-службі Порошенка.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко провів зустріч у форматі робочого ланчу з віце-президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом за участі державного секретаря США Джона Керрі.