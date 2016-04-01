Порошенко і Байден обговорили можливість введення міжнародної безпекової місії на Донбас

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"Співрозмовники обговорили розвиток ситуації на Донбасі в контексті російської агресії. Держсекретар Джон Керрі проінформував про особливості останніх переговорів у Москві. Співрозмовники погодились, що для імплементації політичної частини Мінських домовленостей необхідне виконання Росією безпекових умов", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Петро Порошенко і Джозеф Байден обговорили можливість введення міжнародної безпекової місії на Донбас. Сторони наголосили на необхідності звільнення Надії Савченко та негайного допуску лікарів до неї.

Співрозмовники також погодилися з необхідністю продовження санкцій проти Росії до повного виконання Москвою Мінських домовленостей, а також обговорили шляхи більшого долучення США до Мінського процесу. Джозеф Байден запевнив у незмінності позиції Сполучених Штатів щодо невизнання окупації Криму.

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Окрім цього повідомляється, що Джозеф Байден проінформував про рішення США виділити додатково 335 млн доларів на реформування безпекового сектору України, зокрема Збройних Сил України, Національної гвардії і Державної прикордонної служби.