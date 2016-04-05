Томбінський сподівається, що нідерландці скажуть "так" асоціації України з ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання щодо завтрашнього референдуму у Нідерландах з питання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

“Референдум, я сподіваюся, дасть позитивний результат”, - сказав Томбінський і додав, що 27 європейських країн вже ратифікували Угоду про асоціацію, і залишився останній етап цієї ратифікації у Нідерландах.

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Він зазначив, що необхідно зробити все, аби з України надійшов позитивний сигнал для позитивного голосування у Нідерландах.

“А на результат цього референдуму дасть відповідь нідерландський парламент у четвер”, - додав Томбінський.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбудеться консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС. На голосування виноситься питання: «Ви «за» чи «проти» ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?».

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