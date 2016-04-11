Джемілєв застеріг міжнародну спільноту: від агресії РФ може постраждати весь світ

На цьому наголосив Уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв під час виступу на міжнародному конгресі кримських татар у Сеймі Литви, повідомляє прес-служба партії "БПП".

"Кримськотатарський народ перебуває в складному становищі. Народ, який протягом довгих десятиліть боровся за демократію та повернення на батьківщину, знову опинився під тоталітарним і фашистським режимом, і багато хто змушений покидати батьківщину", – заявив лідер кримських татар.

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За його словами, світова спільнота не відреагувала свого часу відповідним чином на події в Грузії. Однак, в разі анексії Криму, за словами Джемілєва, ситуація дещо інша.

"Світ повинен був жорстко відреагувати ще на події в Грузії. Ми раді, що міжнародне співтовариство цього разу реагує відповідним чином", - зауважив він.

"Ми дуже сподіваємося на здоровий глузд міжнародної спільноти. У небезпеці не тільки ми – якщо дати потурання агресору, то може постраждати весь світ", – зазначив Джемілєв.

Він запевнив, що Меджліс активно продовжуватиме свою боротьбу і висловив сподівання на підтримку демократичних сил у світі.