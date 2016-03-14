Захід не здійснює ефективні механізми, щоб примусити Росію до переговорів щодо Криму - Чубаров

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров на круглому столі “Заборона Меджлісу в Криму - нехтування правами корінного народу на самовизначення і порушення міжнародного законодавства окупаційною владою”.

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"Головне питання кримських татар - це питання про те, що захід не здійснює ефективні механізми, які б змусили Росію сісти за стіл переговорів щодо деокупації Криму. Ми не приймаємо будь-які сигнали та умовляння, що давайте знайдемо можливість вести діалог з Росією. Такий діалог треба вести, але необхідно визначитися, з якого питання. Якщо це деокупація Криму, то - так. Але ми знаємо, що Росія на такий діалог не піде. Тоді потрібно шукати методи, щоб примусити РФ до таких переговорів. Це і є головне, чим займатиметься Меджліс", - зазначив Чубаров.

Також він розкритикував обсяги фінансової допомоги Україні.

«Якщо не помиляюся, світова гуманітарна допомога Україні у цьому році сягнула 289 млн євро. На цілий рік. Країні, яка є жертвою російської агресії, яка за великим рахунком, стримує російські амбіції щодо Заходу, - це ніщо», - додав голова Меджлісу.