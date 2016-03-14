Захід не здійснює ефективні механізми, щоб примусити Росію до переговорів щодо Криму - Чубаров
Захід не здійснює ефективні механізми, щоб примусити Росію до переговорів щодо деокупації Криму
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров на круглому столі “Заборона Меджлісу в Криму - нехтування правами корінного народу на самовизначення і порушення міжнародного законодавства окупаційною владою”.
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"Головне питання кримських татар - це питання про те, що захід не здійснює ефективні механізми, які б змусили Росію сісти за стіл переговорів щодо деокупації Криму. Ми не приймаємо будь-які сигнали та умовляння, що давайте знайдемо можливість вести діалог з Росією. Такий діалог треба вести, але необхідно визначитися, з якого питання. Якщо це деокупація Криму, то - так. Але ми знаємо, що Росія на такий діалог не піде. Тоді потрібно шукати методи, щоб примусити РФ до таких переговорів. Це і є головне, чим займатиметься Меджліс", - зазначив Чубаров.
Також він розкритикував обсяги фінансової допомоги Україні.
«Якщо не помиляюся, світова гуманітарна допомога Україні у цьому році сягнула 289 млн євро. На цілий рік. Країні, яка є жертвою російської агресії, яка за великим рахунком, стримує російські амбіції щодо Заходу, - це ніщо», - додав голова Меджлісу.