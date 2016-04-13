Касько прибув на допит в Генпрокуратуру

"Як бачите, ми з'явилися вчасно", - цитує Касько 112.ua.

Як повідомляв УНІАН, за словами адвоката Касько, Генеральна прокуратура все ще не викликала на допит його підзахисного у відповідності з порядком, встановленим законом.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня пізно ввечері біля столичного театру імені Івана Франка Касько зачитали підозру у скоєнні злочину.

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У Генеральній прокуратурі заявили, що Касько повідомлено про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах та використанні завідомо підробленого документа. Йому інкримінують правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 190 і ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Як стверджують у ГПУ, повідомлено про підозру з дотриманням всіх передбачених законом прав підозрюваного, а також з урахуванням перебування Касько в статусі адвоката. У зв'язку з чим підозра підписана заступником генпрокурора. «Касько підозрюється у придбанні права на майно шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, а також у використанні завідомо підробленого документа», - йдеться в повідомленні ГПУ.

Сам Касько заявляє, що Генпрокуратура сфабрикувала справу щодо нього, чому намагається його дискредитувати.

Подробиці читайте на УНІАН: http://www.unian.net/politics/1317595-gpu-do-sih-por-doljnyim-obrazom-ne-vyizvala-na-dopros-kasko-advokat.html