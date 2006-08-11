Янукович звинувачує кримських політиків у радикалізмі

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що з підписання Універсалу національної єдності рядом політичних сил розпочався поступальний процес об`єднання Правобережної і Лівобережної України. Про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні в Сімферополі на зустрічі з господарським активом Автономної Республіки Крим.

Як передає кореспондент УНІАН, прем`єр зазначив: «Ми підписали Універсал національної єдності – це політичний документ, ми змогли розпочати переговорний процес, ми знайшли шляхи, які сприяють об`єднанню Правобережної і Лівобережної України». Як заявив В.ЯНУКОВИЧ, підписання цього документа зняло гострі політичні питання, які «накопичувалися в нашому суспільстві протягом років».

Разом з тим В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що в зближенні регіонів України ще існує багато проблем, які повинні разом вирішувати суспільно-політичні організації. Він також сказав, що політичні сили, які існують у Криму, діють іноді радикально, а цього в сучасному українському суспільстві бути не повинно.

На думку В.ЯНУКОВИЧА, через політичну кризу в країні, яка була на початку літа, багато питань, пов`язаних з економікою, перейшли в площину політики. Прем`єр заявив, що його уряд з цим боротиметься.