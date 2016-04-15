Новий спікер Парубій обіцяє реформувати парламент

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час парламентсько-громадської конференції “Створюємо ефективний підзвітний, відповідальний парламент”.

“Реформування Верховної Ради для мене буде одним із ключових завдань на цій посаді, яку я маю честь відучора обіймати”, - зазначив спікер і висловив переконання, що без збільшення інституційної спроможності парламенту буде важко здобути суспільну довіру і важко зробити цей орган ефективнішим.

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Парубій наголосив на необхідності продовжувати розпочаті раніше відповідні реформи.

Він висловив сподівання на плідну співпрацю між парламентом та урядом.

“Один із важливих напрямків, який є у нас, це напрямок налагодження співпраці між Верховною Радою і Кабінетом міністрів, в тому числі, для того, щоб законопроекти, які ми готуємо, були найвищої якості, щоб вони мали спільну позицію і Кабінету міністрів, і Верховної Ради ”, - сказав Парубій.

Водночас він наголосив на важливості співпраці з експертним середовищем та громадянським суспільством.

Крім того, на заході присутній колишній президент Європарламенту, керівник оціночної місії ЄП Пет Кокс, який має доповідати про рекомендації місії Європарламенту щодо реформи і підвищення спроможності Верховної Ради України.