Сьогодні новопризначений Кабмін Гройсмана заслухає в Раді вказівки нардепів

Кабмін у повному складі сьогодні збирається до парламенту – послухати, чого від урядовців очікують депутати, повідомляє ТСН.

Їм новий прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв показати, "що таке управління державою".

Зазначається, що уряд Гройсмана увечері вже встиг провести своє перше засідання. На так звану урядову нараду зібралися чи не одразу після призначення.

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Півтори години обговорювали організаційні питання та перші невідкладні кроки. Як розповіли самі міністри, зібрання було скоріше ознайомчим.

Нагадаємо, 14 квітня Верховна Рада України прийняла відставку Арсенія Яценюка з посади прем'єр-міністра і призначила новим главою уряду Володимира Гройсмана.

Того ж дня Верховна Рада України ухвалила постанову про формування складу Кабінету міністрів (№4424).