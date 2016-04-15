Міклош очолить групу підтримки реформ в уряді

Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у ході Години запитань до уряду у Верховній Раді.

«У Кабміні буде створено «ядро», презентуємо його наступного тижня. Є попередня домовленість, що це буде група підтримки реформ і очолить її Іван Міклош. Це буде група, яка дасть змогу уряду виходити на якісні рішення. Якщо будемо так рухатися, то через 6 місяців вже зможемо давати якість рішень», - сказав Гройсман.

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Він також закликав парламентаріїв провести зустрічі з міністрами і сформувати галузеві команди для опрацювання галузевих реформ.

Раніше Гройсман зазначав, що не має наміру звільняти представників міністерських команд, які працювали з попередніми міністрами. Відомо також, що Гройсман пропонував Міклошу очолити міністерство фінансів України, однак той відмовився.