Пашинський погрожує повернути кримінальну відповідальність за наклеп

Про це голова Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони, нардеп від "Народного фронту" Сергій Пашинський заявив під час Погоджувальної ради в понеділок, повідомили УНІАН у прес-службі "Народного фронту".

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"Коли простий громадянин іде в поліцію і пише заяву про злочин, то він несе кримінальну відповідальність за неправдиві заяви. Протягом останнього року у нас склалася традиція, коли простий громадянин відповідає за брехню, а політик - ні. У нас немає свободи слова, у нас є свобода брехні, про що постійно брешуть на ток-шоу і ніхто не несе відповідальність", - сказав народний депутат.

У зв'язку з цим Пашинський ініціює введення кримінальної відповідальності політиків за брехню: "Популізмом, цинічною брехнею і демагогією у нас надувають рейтинги. Люди добрі, на такому фундаменті ми не побудуємо країну. Я буду ініціювати введення відповідальності за брехню, тому що зараз буквально відкрили шлюзи".

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Як повідомляв УНІАН, 18 вересня 2012 року український парламент ухвалив у першому читанні проект закону, яким передбачалося запровадити кримінальне переслідування за наклеп з покаранням до трьох років ув'язнення. Проект закону був внесений народним депутатом від ПР Віталієм Журавським.

Тоді проект закону викликав критику з боку Єврокомісії, Ради Європи, ОБСЄ і депутатів Європарламенту, а також ряд протестів з боку журналістської спільноти.

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