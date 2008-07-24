ПР відпочине і знову поставить питання про недовіру Тимошенко

Партія регіонів планує восени знову ініціювати розгляд питання про висловлення недовіри уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат України Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО (фракція Партії регіонів) сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Ми, безумовно, восени знову ставитимемо це питання», - сказав він.

Народний депутат наголосив, що Партія регіонів не змінила своєї позиції і вважає за необхідне повторно розглянути це питання в парламенті через зростання інфляції та стагнацію економіки.

«Якщо фракція комуністів і блоку Литвина не підтримуватимуть відставку, це означатиме, що вони підтримують цю силу (БЮТ – УНІАН) і нестимуть за це відповідальність», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня в українському парламенті Партія регіонів зареєструвала проект постанови Верховної Ради про недовіру уряду Ю.ТИМОШЕНКО.

11 липня Верховна Рада відмовилася висловити недовіру Кабінету Міністрів. За прийняття постанови про відповідальність Кабінету Міністрів проголосували 174 народні депутати з 256 зареєстрованих. Проти – 32 депутати, один утримався і 49 не голосували.

Зокрема, за недовіру уряду голосувала фракція Партії регіонів – 172 депутати, а також два депутати від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” (представники партії “Єдиний Центр” Віктор ТОПОЛОВ і Юрій БУТ, про що свідчать дані поіменного голосування, розміщені на офіційному сайті ВР).

Фракції БЮТ, КПУ та Блоку Литвина не дали жодного голосу.