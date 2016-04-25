Фейгін не вірить, що Савченко повернуть за "декілька тижнів", як каже Порошенко

09:13, 25 квітня 2016
Політика
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Адвокат Надії Савченко Марк Фейгін вважає, що президент перебільшив, висловивши припущення про "тижні до звільнення" льотчиці.

REUTERS

Про це він написав у своєму твіттері.

"Хочу, звичайно, розділити з президентом України його оптимізм щодо "тижнів до звільнення" Савченко, але чуйка підказує мені інше", - зазначив він.

У той же час він висловив надію, що його скепсис щодо швидкої відправки в Україну Савченко стане "спонукальним мотивом для Кремля".

"Не тільки до Великодня, але і до кінця травня Савченко швидше за все не звільнять", - написав Фейгін напередодні.

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Як повідомляв УНІАН, у президента України Петра Порошенка є "тверда надія", що протягом декількох тижнів президентський літак поверне незаконно засуджену в РФ льотчицю і народного депутата Надію Савченко в Україну.

Про це він сказав в інтерв'ю українським телеканалам.

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