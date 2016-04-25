Фейгін не вірить, що Савченко повернуть за "декілька тижнів", як каже Порошенко
Адвокат Надії Савченко Марк Фейгін вважає, що президент перебільшив, висловивши припущення про "тижні до звільнення" льотчиці.
Про це він написав у своєму твіттері.
"Хочу, звичайно, розділити з президентом України його оптимізм щодо "тижнів до звільнення" Савченко, але чуйка підказує мені інше", - зазначив він.
Хочу, звичайно, розділити з президентом України його оптимізм щодо "тижнів до звільнення" Савченко, але чуйка підказує мені інше— Mark Feygin (@mark_feygin) April 24, 2016
У той же час він висловив надію, що його скепсис щодо швидкої відправки в Україну Савченко стане "спонукальним мотивом для Кремля".
"Не тільки до Великодня, але і до кінця травня Савченко швидше за все не звільнять", - написав Фейгін напередодні.
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Як повідомляв УНІАН, у президента України Петра Порошенка є "тверда надія", що протягом декількох тижнів президентський літак поверне незаконно засуджену в РФ льотчицю і народного депутата Надію Савченко в Україну.
Про це він сказав в інтерв'ю українським телеканалам.