Порошенко має надію, що впродовж кількох тижнів президентський літак поверне Савченко до України

Про це він сказав в інтерв'ю українським телеканалам.

«За підсумками цієї розмови (з президентом РФ Володимиром Путіним 18 квітня - УНІАН) було надано можливість українському консулу відвідати Надію у в’язниці в Ростові, було вперше надано можливість з нею поговорити по телефону. Я звернувся до неї з проханням зупинити сухе голодування, бо ми маємо тверду надію на те, що це питання може бути вирішене, і дуже важливо, щоб вона повернулася додому живою і здоровою», - сказав глава держави.

Порошенко закликав політиків у жодному разі зараз не втручатися в цей процес та не коментувати його, «бо кілька разів до цього були, саме необережні коментарі політиків шкодили справі і пересували вирішення цієї позиції».

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«Зараз я маю тверду надію, що президентський літак разом з моїми представниками протягом кількох тижнів поверне Надію в Україну, тому що для мене особисто і для багатьох українців це буде свято», - заявив президент.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня Порошенко заявив про готовність направити свій літак до РФ, щоб повернути Савченко додому.