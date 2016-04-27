У комп'ютерній системі німецької АЕС знайшли віруси

Про це повідомляє Reuters з посиланням на оператора станції — німецьку компанію RWE.

Повідомляється, що вони не створюють загрози роботі підприємства, оскільки комп'ютерна система АЕС ізольована від інтернету.

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Віруси, серед яких «W32.Ramnit» і «Conficker» були знайдені в комп'ютерній системі блоку B. Відомо, що заражена система ще в 2008 році була перепрофільована під обробку та візуалізацію даних.

Крім цього шкідлива програма була виявлена на 18 зйомних дисках, в основному USB-накопичувачах, в офісних комп'ютерах, які не підключені до операційної системи станції.

RWE заявила, що вона вже посилила заходи кібербезпеки.