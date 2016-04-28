Політичне рішення про видачу Савченко прийнято - адвокат
Адвокат української льотчиці, народного депутата України Надії Савченко Марк Фейгін заявляє, що політичне рішення про її видачу прийнято.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.
"Будемо вважати, що рівно в цей момент справа для сторони захисту Надії Савченко загалом закінчено. Підставою цього є те, що ми вступили в наступну фазу, яка, яка спочатку передбачалася і стосується перспективи вже тепер передачі Савченко в Україну", - зазначив Фейгін.
Водночас, наголосив він, питання процесуального оформлення цієї передачі залишається відкритим і буде вирішуватися ще "якийсь час".
"Але принципове політичне рішення про видачу Савченко дійсно прийнято", - додав адвокат.
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Як повідомляв УНІАН, 24 квітня президент України Петро Порошенко заявив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про алгоритмі і терміни звільнення Савченко.
"Вперше під час цієї розмови (з Путіним 18 квітня) ми отримали світло в кінці тунелю: була досягнута домовленість про алгоритм вирішення цієї проблеми, була досягнута домовленість щодо попереднього терміну. Я про ці рядки розповів і мамі, і сестрі (Савченко), і тим представникам, які займаються координацією цих дій", - сказав глава держави.
Довідка УНІАН. 22 березня суд у російському Донецьку засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів влітку 2014 року.
6 квітня після набрання чинності судового вироку вона почала сухе голодування, протестуючи проти незаконного ув'язнення та вирок і, вимагаючи негайного повернення її в Україну.
19 квітня до української льотчиці пустили українських консулів. Завдяки цьому відбулася телефонна розмова президента України з Савченко. Після розмови президент повідомив, що Савченко погодилася припинити голодування.