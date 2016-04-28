Політичне рішення про видачу Савченко прийнято - адвокат

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

"Будемо вважати, що рівно в цей момент справа для сторони захисту Надії Савченко загалом закінчено. Підставою цього є те, що ми вступили в наступну фазу, яка, яка спочатку передбачалася і стосується перспективи вже тепер передачі Савченко в Україну", - зазначив Фейгін.

Водночас, наголосив він, питання процесуального оформлення цієї передачі залишається відкритим і буде вирішуватися ще "якийсь час".

"Але принципове політичне рішення про видачу Савченко дійсно прийнято", - додав адвокат.

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Як повідомляв УНІАН, 24 квітня президент України Петро Порошенко заявив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про алгоритмі і терміни звільнення Савченко.

"Вперше під час цієї розмови (з Путіним 18 квітня) ми отримали світло в кінці тунелю: була досягнута домовленість про алгоритм вирішення цієї проблеми, була досягнута домовленість щодо попереднього терміну. Я про ці рядки розповів і мамі, і сестрі (Савченко), і тим представникам, які займаються координацією цих дій", - сказав глава держави.

Довідка УНІАН. 22 березня суд у російському Донецьку засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів влітку 2014 року.

6 квітня після набрання чинності судового вироку вона почала сухе голодування, протестуючи проти незаконного ув'язнення та вирок і, вимагаючи негайного повернення її в Україну.

19 квітня до української льотчиці пустили українських консулів. Завдяки цьому відбулася телефонна розмова президента України з Савченко. Після розмови президент повідомив, що Савченко погодилася припинити голодування.