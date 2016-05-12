Київ повідомив Москві про розірвання побратимських відносин (документ)

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook секретар Київської міської ради Володимир Прокопів.

"Хоч щось хороше за день. Ніколи не думав, що колись доведеться підписувати такі листи", - написав він.

Прокопів також опублікував на своїй сторінці відповідний документ, згідно з яким, відповідно до рішення Київради від 11 лютого українська столиця розриває в односторонньому порядку всі раніше підписані угоди про побратимство, партнерство і співробітництво з Москвою.

Зазначається, що це рішення Київради було прийнято "у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, анексією АР Крим та окупацією частини території Донецької і Луганської областей".

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