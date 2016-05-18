США не знімуть санкції проти Росії, доки вона не поверне Україні контроль над Кримом.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі речника посольства США в Україні Джонатана Леллі з нагоди роковин депортації кримських татар.

"Ми разом з кримськими татарами та всім народом України відзначаємо сумні роковини насильницької депортації понад 230 тис. татар з їхньої Кримської батьківщини в 1944 році", - зазначив речника посольства США.

Він наголосив, що нині за російської окупаційної влади в Криму кримські татари, як і раніше, зазнають дискримінації та репресій. "З початку російської окупації у 2014 році майже 10 тисяч кримських татар змушені були залишити півострів. А ті, хто залишився, зазнають утисків, у тому числі неправомірних допитів, побиття, свавільних арештів та обшуків поліцією їхніх домівок і мечетей. Таке брутальне порушення прав має припинитися", - наголосив Леллі.

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За його словами, США особливо стурбовані нещодавнім арештом заступника глави кримськотатарського Меджлісу Ільмі Умерова.

"Ми закликаємо Російську Федерацію скасувати рішення щодо визначення Меджлісу як "екстремістської" організації і зняти заборону на діяльність цього демократичного інституту, накладену владою, що де-факто здійснює контроль над територією Криму", - заявив речник посольства США.

"Ми засуджуємо окупацію й анексію Криму Росією, яких ми не визнаємо, і закликаємо до їх припинення. Ми дуже чітко висловлюємо свою позицію Росії: наші санкції, запроваджені через Крим, залишатимуться чинними, поки Москва не поверне контроль над Кримом Україні", - наголосив Леллі.

США також знову підтверджують свою підтримку суверенітету України та її територіальної цілісності, а також рішучу підтримку прав усіх жителів України, в тому числі й Криму, підсумував він.