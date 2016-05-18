У ЄС прокоментували заборону окупантів вшановувати трагедію кримських татар

Про це йдеться в офіційній заяві Представництва ЄС в Україні щодо річниці депортації кримських татар.

"Сьогодні, з плином 72-х років від дня насильницької депортації кримських татар з їхньої батьківщини, вони знову зіштовхуються з переслідуваннями та залякуванням", - зазначається у повідомленні.

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У заяві повідомляється, що на права та засадничі свободи кримськотатарського народу було здійснено жахливий напад за допомогою нещодавньої заборони так званим "Верховним судом Криму" діяльності Меджлісу, органу самоврядування кримських татар, та таврування його як "екстремістської організації". Окрім того, викликають велике занепокоєння звістки про нещодавні арешти кримськотатарських активістів.

"ЄС закликає до повного дотримання міжнародних стандартів з прав людини та інших зобов’язань у рамках міжнародного права", - підсумовується у заяві.

Нагадаємо, 18 травня вшановують жертв геноциду кримськотатарського народу. У цей день 1944 року НКВС почало висилати корінний народ з Криму до Середньої Азії.

Окупаційна "влада" Криму заборонила проводити масові жалобні заходи в пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу, які були заплановані Меджлісом на 18 травня.