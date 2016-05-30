У БПП пообіцяли сьогодні внести у ВР законопроект щодо реформування судової системи
Про це повідомив Голова фракції «Блок Петра Порошенка» Ігор Гринів під час засідання Погоджувальної ради.
Він наголосив на тому, що цей тиждень дуже важливий для парламентаризму, оскільки буде розглядатися законопроект про судочинство.
Читайте такожПарубій наголошує на пріоритетності судової реформи в Україні«Ми вступаємо в дуже важливий етап реформування держави – реформування судової системи. Насправді, жодна реформа без судової не має жодного сенсу, якщо немає арбітра, довіри до цього арбітра, то очевидно подальші дії будуть без будь-якого сенсу. Сьогодні буде внесений у ВР закон про судочинство, завтра постараємося включити документ у порядок денний, у середу засідання комітету і в четвер ключове голосування в парламенті, яке дозволить розпочати системну реформу в Україні», – зазначив Гринів.
Читайте такожПорошенко пропонує Раді у червні ухвалити зміни до Конституції в частині правосуддя Крім того, Голова фракції БПП пропонує цього тижня повернутися до реформи економіки.
«Друге питання – це питання економіки. Скільки би ми суспільству не пропонували правильних рішень, суспільство не відчує конкретних кроків і досягнень в економіці держави. Ці кроки не бувають швидкими. Вихід з кризи, як і з будь-якої хвороби, не буває без певних ліків. Ці ліки часто бувають гіркі. І не треба сприймати закони,які пов’язані з меморандумом співпраці з Міжнародним валютним фондом, як якусь ціну, яку ми платимо за кредити. Це – неправда. Насправді, це ті пропозиції, які надходять від МВФ – ліки, які повинно прийняти українське суспільство для того, щоб вилікуватися від хвороби, в якій зараз знаходиться», – сказав Гринів.
В той же час, він заперечив, що вимогами МВФ є підняття пенсійного віку та продаж землі.
«Я не хотів би, щоб маніпулювали підняттям пенсійного віку, продажем землі і так далі. Це – неправда. У співпраці з МВФ цих рішень немає, тому, я закликаю, щоб в четвер ми підняли питання економічної реформи та співпраці з МВФ», – підкреслив голова фракції.