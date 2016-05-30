У БПП пообіцяли сьогодні внести у ВР законопроект щодо реформування судової системи

Він наголосив на тому, що цей тиждень дуже важливий для парламентаризму, оскільки буде розглядатися законопроект про судочинство.

Читайте такожПарубій наголошує на пріоритетності судової реформи в Україні«Ми вступаємо в дуже важливий етап реформування держави – реформування судової системи. Насправді, жодна реформа без судової не має жодного сенсу, якщо немає арбітра, довіри до цього арбітра, то очевидно подальші дії будуть без будь-якого сенсу. Сьогодні буде внесений у ВР закон про судочинство, завтра постараємося включити документ у порядок денний, у середу засідання комітету і в четвер ключове голосування в парламенті, яке дозволить розпочати системну реформу в Україні», – зазначив Гринів.

Читайте такожПорошенко пропонує Раді у червні ухвалити зміни до Конституції в частині правосуддя Крім того, Голова фракції БПП пропонує цього тижня повернутися до реформи економіки.

«Друге питання – це питання економіки. Скільки би ми суспільству не пропонували правильних рішень, суспільство не відчує конкретних кроків і досягнень в економіці держави. Ці кроки не бувають швидкими. Вихід з кризи, як і з будь-якої хвороби, не буває без певних ліків. Ці ліки часто бувають гіркі. І не треба сприймати закони,які пов’язані з меморандумом співпраці з Міжнародним валютним фондом, як якусь ціну, яку ми платимо за кредити. Це – неправда. Насправді, це ті пропозиції, які надходять від МВФ – ліки, які повинно прийняти українське суспільство для того, щоб вилікуватися від хвороби, в якій зараз знаходиться», – сказав Гринів.

В той же час, він заперечив, що вимогами МВФ є підняття пенсійного віку та продаж землі.

«Я не хотів би, щоб маніпулювали підняттям пенсійного віку, продажем землі і так далі. Це – неправда. У співпраці з МВФ цих рішень немає, тому, я закликаю, щоб в четвер ми підняли питання економічної реформи та співпраці з МВФ», – підкреслив голова фракції.