Парламент має відреагувати на загострення ситуації в зоні АТО на Донбасі - Пашинський

Про це заявив голова Комітету з питань національної безпеки та оборони, народний депутат фракції "Народний фронт" Сергій Пашинський під час Погоджувальної ради.

"За останній тиждень у нас на фронті втрати 15 осіб, більше 20 поранених, що свідчить про те, що середньодобові втрати на фронті зараз сягають пікових боїв з російським агресором", - повідомив Пашинський.

"Про що ми тільки не говоримо: про наші перемоги, про якусь фейкову боротьбу з корупцією, про ще щось, а про ту реальну проблему, яка існує в даний момент, усі забули", - наголосив він.

Голова комітету нагадав, що вже неодноразово звертався до Голови Верховної Ради та до Першого віце-прем'єра з тим, що з квітня держава не фінансує державне оборонне замовлення.

"Друге. Рік наш комітет бореться не за фейкову боротьбу з офшорам, а за реальну конфіскацію з арештованих офшорів Януковича - 1,5 мільярдів доларів до державного бюджету, аби профінансувати армію, соціальні програми, але, на жаль, перед нами стоїть стіна", - наголосив Сергій Пашинський.

"Зате праску можна ввімкнути і кожен може почути, як політики борються з офшорами, борються на благо народу. Давайте переходити від цієї демагогії до реальних справ, інакше ми країну втратимо", - зауважив парламентар.

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За словами Сергія Пашинського, в даний момент у Верховній Раді реєструється законопроект про внесення деяких змін до законодавчих актів щодо забезпечення стягнення в дохід держави необґрунтованих активів.

"Цей законопроект розроблений як альтернатива №4057 щодо спецконфіскації, з урахуванням рекомендацій наших європейських партнерів. Законопроект розроблений робочою групою із залученням фахівців з Євросоюзу, наших громадських активістів і всіх інших", - сказав Пашинський.

"Я дуже вас прошу, щоб у четвер зранку цей законопроект був поставлений на голосування", - закликав представник "Народного фронту" і підкреслив, що мова іде не про рейтинги і демагогію, а виживання країни, яка потерпає від військової агресії Російської Федерації.