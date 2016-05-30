Сестра Савченко заявила, що не буде висувати свою кандидатуру в народні депутати

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

«А чому я лише кандидат? Чому відразу не депутат? Хочу депутата», - написала вона.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Надія Савченко відкриє засідання у Верховній раді України у вівторок, 31 травня.