Сестра Савченко заявила, що не буде висувати свою кандидатуру в народні депутати
17:55, 30 травня 2016Політика
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Сестра української льотчиці Надії Савченко Віра не буде висувати свою кандидатуру в народні депутати від "Батьківщини".
Віра Савченко не буде висуватися в народні депутати / фото: УНІАН
Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.
«А чому я лише кандидат? Чому відразу не депутат? Хочу депутата», - написала вона.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Надія Савченко відкриє засідання у Верховній раді України у вівторок, 31 травня.
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