Луценко рекомендував Матіосу переглянути справи затриманих за нетяжкі злочини учасників АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко повідомив під час своєї першої прес-конференції на посаді генпрокурора.

Читайте такожЛуценко: у справі із Сухолуччям є підстави висунути звинувачення Ульянченко

Оцінюючи роботу Матіоса, Луценко заявив, що вважає, що військовий прокурор може справитися з поставленими завданнями.

Разом з тим очільник ГПУ сказав, що в деяких випадках критичні зауваження до роботи Матіоса обгрунтовані.

"Я, наприклад, сказав переглянути усіх, хто затриманий у СІЗО, і якщо там є бійці або добровольці за малозначущими кримінальними статтями, наприклад зберігання зброї або боєприпасів, 10 патронів у кишені демобілізованого, або інші невеликої тяжкості справи... Ці люди мають вийти із СІЗО. Але перепрошую, коли мені принесли реєстр тих, кого так часто захищає громадський актив - 115 або 368 статті - це вбивства або хабарі, і з цим також треба рахуватися, бо на війні не всі солдати герої, і не кожен генерал - падлюка", - заявив Луценко.

Генпрокурор закликав підходити до таких питань об'єктивно.

Також Луценко розповів про свої критичні зауваження, які він висловив Матіосу.

"Я в цілому задоволений його роботою, хоча висловив йому ряд критичних зауважень. Можу сказати їх публічно: я не приймаю позиції прокуратури, військової прокуратури західного регіону, яке за "дієве каяття" пішло на умовний термін для директора Львівського бронетанкового заводу, який в час війни розікрав мільйони направлених на оборону. Я цього не сприймаю", - заявив Луценко.

"Так само як не сприймаю такі ставлення до інших керівників оборонки, які в час війни розкрадають військовий бюджет", - додав Луценко.

Також генпрокурор відзначив, що є низка гострих питань, які він поставив перед Матіосом.