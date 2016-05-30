Луценко рекомендував Матіосу переглянути справи затриманих за нетяжкі злочини учасників АТО
Генеральний прокурор Юрій Луценко рекомендував головному військовому прокурору Анатолію Матіосу переглянути справи затриманих за нетяжкі правопорушення учасників АТО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко повідомив під час своєї першої прес-конференції на посаді генпрокурора.
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Оцінюючи роботу Матіоса, Луценко заявив, що вважає, що військовий прокурор може справитися з поставленими завданнями.
Разом з тим очільник ГПУ сказав, що в деяких випадках критичні зауваження до роботи Матіоса обгрунтовані.
"Я, наприклад, сказав переглянути усіх, хто затриманий у СІЗО, і якщо там є бійці або добровольці за малозначущими кримінальними статтями, наприклад зберігання зброї або боєприпасів, 10 патронів у кишені демобілізованого, або інші невеликої тяжкості справи... Ці люди мають вийти із СІЗО. Але перепрошую, коли мені принесли реєстр тих, кого так часто захищає громадський актив - 115 або 368 статті - це вбивства або хабарі, і з цим також треба рахуватися, бо на війні не всі солдати герої, і не кожен генерал - падлюка", - заявив Луценко.
Генпрокурор закликав підходити до таких питань об'єктивно.
Також Луценко розповів про свої критичні зауваження, які він висловив Матіосу.
"Я в цілому задоволений його роботою, хоча висловив йому ряд критичних зауважень. Можу сказати їх публічно: я не приймаю позиції прокуратури, військової прокуратури західного регіону, яке за "дієве каяття" пішло на умовний термін для директора Львівського бронетанкового заводу, який в час війни розікрав мільйони направлених на оборону. Я цього не сприймаю", - заявив Луценко.
"Так само як не сприймаю такі ставлення до інших керівників оборонки, які в час війни розкрадають військовий бюджет", - додав Луценко.
Також генпрокурор відзначив, що є низка гострих питань, які він поставив перед Матіосом.