Російська авіація бомбила порт і військову базу в Грузії

Російські літаки вночі бомбили чорноморський порт Поті і військові об`єкти.

Про це заявив секретар Ради безпеки Грузії Каха ЛОМАЯ, передає Reuters.

"Росія розбомбила порт Поті і військову базу в Сенакі. Ми думаємо, що Росія почала завдавати ударів по цивільній і економічній інфраструктурі", - сказав К.ЛОМАЯ.

За його словами, Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ невдовзі оголосить про перехід країни на воєнний стан. "У найближчі години Президент оголосить воєнний стан", - сказав секретар Ради безпеки Грузії.

У свою чергу заступник міністра економічного розвитку Грузії Вато ЛЕЖАВА сказав, що російський військовий літак обстріляв судна-контейнеровози і суднобудівний завод. За його даними, в нальоті брало участь від восьми до 11 російських бойових літаків.